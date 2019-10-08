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'Anneme söylemeden gömün' notu yazıp intihar etti

İHA

Kırşehir'in Kaman ilçesinde eşini annesinin evine gönderdikten sonra 'anneme söylemeden gömün' notu yazan kişi tabancası ile intihar etti.

'Anneme söylemeden gömün' notu yazıp intihar etti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde eşini annesinin evine gönderdikten sonra 'anneme söylemeden gömün' notu yazan kişi tabancası ile intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Kaman ilçesi Sarıuşağı Mahallesinde ikamet eden Ş.B., (53), eşini annesinin evine gönderdikten sonra tabancasıyla yaşamına son verdi. Cinnet getirdiği öğrenilen Ş.B., 'ölümünden kimse sorumlu değil' notu yazdıktan sonra intihar etti. Ş.B.'nin eşinin eve gelmesiyle ortaya çıkan olay da polis inceleme başlattı. Ş.B.,'nin cansız bedeni Kaman ilçe devlet hastanesi morgunun ardından adli tıp kurumuna ölüm nedeninin belirlenmesi için gönderildi.

KIRŞEHİR

08 Ekim 2019 Salı

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