31 Mart seçimlerinde SP'li iki kişiyi öldüren 3 sanık, hakim karşısında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

31 Mart seçimlerinde SP'li iki kişiyi öldüren 3 sanık, hakim karşısında

DHA

MALATYA´nın Pötürge ilçesinde, 31 Mahalli İdareler seçimlerinde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 3 sanık, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

MALATYA´nın Pötürge ilçesinde, 31 Mahalli İdareler seçimlerinde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 3 sanık, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'nde, yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyenlerle, iddiaya göre sandık başında görevli, SP üyesi İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Aktaş ise yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan H.S., Ö.S. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kahramanmaraş Elbistan cezaevine konuldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı dava güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar SEGBİS yöntemiyle kaldıkları cezaevinden katıldı. Duruşmada, yaşanan olayda hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan ve İlyas Aktaş'ın yakınları da hazır bulundu. Çevrede polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Saat 14.00'te başlayan duruşma yaklaşık 8 saat sürdü. Aktaş ailesi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanıklar H.S., Ö.S. ve A.S. ise SEGBİS ile katıldıkları duruşmada pişman olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı 25 Ekim'e erteleyerek, sanıkların tutukluluk haline karar verdi.

KIRŞEHİR

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da oy verme işleminde öldürülen 2 kişinin davası Kırşehir’de görüldü
YEREL HABERLER Malatya’da oy verme işleminde öldürülen 2 kişinin ...
'Anneme söylemeden gömün' notu yazıp intihar etti
YEREL HABERLER 'Anneme söylemeden gömün' notu yazıp intihar etti
TSO, Meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER TSO, Meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenledi
Ceviz kalp damar sağlığını korur Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş: “Ceviz, koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir”
YEREL HABERLER Ceviz kalp damar sağlığını korur Fitoterapi Uzmanı ...
Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Öğretmenlerin 'iyilik' videosu paylaşım rekoruna gidiyor
YEREL HABERLER Öğretmenlerin 'iyilik' videosu paylaşım rekoruna ...
Masa Tenisi hakemleri, eğitim seminerine katıldı
YEREL HABERLER Masa Tenisi hakemleri, eğitim seminerine katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X