31 Mart seçimlerinde SP'li iki kişiyi öldüren 3 sanık, hakim karşısında

MALATYA´nın Pötürge ilçesinde, 31 Mahalli İdareler seçimlerinde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 3 sanık, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'nde, yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyenlerle, iddiaya göre sandık başında görevli, SP üyesi İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Aktaş ise yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan H.S., Ö.S. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kahramanmaraş Elbistan cezaevine konuldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı dava güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar SEGBİS yöntemiyle kaldıkları cezaevinden katıldı. Duruşmada, yaşanan olayda hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan ve İlyas Aktaş'ın yakınları da hazır bulundu. Çevrede polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Saat 14.00'te başlayan duruşma yaklaşık 8 saat sürdü. Aktaş ailesi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanıklar H.S., Ö.S. ve A.S. ise SEGBİS ile katıldıkları duruşmada pişman olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı 25 Ekim'e erteleyerek, sanıkların tutukluluk haline karar verdi.



KIRŞEHİR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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