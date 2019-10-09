Tefecilere Kırşehir’de eş zamanlı operasyon

– Kırşehir’de haksız kazanç elde ederek bir çok kişiyi mağdur eden tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda N.K., G.K., H.K.,E.K.,K.A., ikametlerinde yakalandı.

Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda; Noter Satış Belgesi, Türk Lirası, Euro, Kama, Tabanca, Tüfek ve çok sayıda borç senedi ele geçirildi. Polis tarafından tefecilik yaptıkları belirlenen şüpheliler, vatandaşa faizle para verdikleri silahla tehdit, birden fazla kişi ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, suçlardan ifadeleri alındı.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler Kırşehir ETipi cezaevine gönderildi.

KIRŞEHİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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