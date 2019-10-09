2007 Yılında kurulan 2016 yılında öğrenci alan Tıp Fakültesinde morfoloji binası heyecanı

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Prof. Dr. Vatan Karakaya ile 2007 Yılında kurulan 2016 yılında öğrenci alan Tıp Fakültesine morfoloji binasında gelinen son aşama heyecanını yaşıyor.

Rektörlüğü ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin fiziki gelişimine 4 kat fazla etki sunan Prof.Dr. Vatan Karakaya, 2007 yılında kurulmuş ancak bir türlü ilerleme kaydetmemiş olan Tıp Fakültesinin şehre kazandırılması sonrasında ise öğrenci alımlarının alınma süreçlerini yakın takibe alan Rektör Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimöğretim göreceği Morfoloji binasında yardımcıları ile incelemede bulundu.

Yakın bir zamanda öğrencilerin Morfoloji binasına taşınacağı bilgisini veren Rektör Karakaya, “Şu anda Tıp Fakültemizde 4. Sınıf öğrencileri eğitim öğretim görüyor. Bizim gibi yeni kurulmuş olan birçok üniversite tıp fakültelerinin temel eğitimlerini başka üniversitelerin tıp fakültelerinde sağlarken biz temel eğitimimizi de kendi kadromuzla, kendi üniversitemizde, kendi şehrimizde ve kendi fakültemizde sağladık” dedi.

3 kattan oluşan Morfiloji binasında; 4 amfi (toplam 636 koltuk sayısı), 1 tıbbi beceri laboratuvarı, 3 bilgisayarlı sınav odası, 1 çok amaçlı salon, teknik hacimler ve sığınak, 12 derslik, 29 akademisyen ve asistan odası, 2 öğrenci laboratuvarı, 1 okuma salonu, 1 maket odası, 1 kadavra odası, 1 seminer odası, 4 PDÖ dersliği, 1 ofis, 1. katta 3 öğrenci laboratuvarı, 6 araştırma görevlisi laboratuvarı, 25 akademisyen ve asistan odası, 9 OSCE odası, 1 öğrenci bekleme salonu, 4 debrifing odası, 1 öğretim üyesi sınav değerlendirme odası, 2 simule hasta odası, 2 grup çalışma odası, 3 ofis 4 öğrenci laboratuvarı 7 araştırma gör. laboratuvarı, 2 PDÖ dersliği, 40 akademisyen ve asistan odası, 4 ofis, 10 öğretim görevlisi odası, dekan odası, 2 dekan yardımcısı odası, 5 ofis, 2 mescit, 4 rezerv oda, 1 depo bulunuyor.

KIRŞEHİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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