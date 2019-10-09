TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Bandırmaspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta müsabakasında Kırşehir Belediyespor, sahasında Bandırmaspor ile 22 berabere kaldı.
Stat: Ahi
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xxx, Ahmet Şimşek xxx, Fatih Söyler xxx
Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi xx, Birol Parlak xx, Emrah Dağ xx, Ahmet Karadayı xx, Serhat Mermer x (Ahmet Mert Bayındır dk. 71 x), Murat Şimşek xx, Oğuzhan Öztürk xx, Yaşar Çetin xx, Ümit Karaal x (Volkan Geyik dk. 66 x), Onur Karakabak xx, Metin Aydın xx (Erbay Eker dk. 76 x)
Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Birhan Vatansever x (Ali Küçük dk. 71 xx), Berat Satılmış xx ( Ogulcan Şahin dk. 81 ?), Erkan Taşkıran xx, Abdullah Karmil xx, Hüseyin Bah xx, Onur Akbay xx, Benhur Keser x (Sinan Akaydın dk. 62 x), Rıdavan Koçak xx, Batuhan Karadeniz xx, İrfan Başaran xx
Goller: Onur Karakabak (dk. 28), Ahmet Karadayı (dk. 59) (Kırşehir Belediyespor), Erkan Taşkıran (dk. 49 pen.), Ali Küçük (dk. 90+3) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Abdullah Kargil, Benhur Keser, Ali Küçük, (Bandırmaspor), Yaşar Çetin, Birol Parlak, Murat Şimşek, Ümit Karaal (Kırşehir Belediyespor)
KIRŞEHİR
09 Ekim 2019 Çarşamba
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