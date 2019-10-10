Kırşehirli Yazar Adnan Yılmaz: “Yunus, yaşadığı bölge ve mezarının olduğu yerle gündemde”

– Kırşehirli yazar Adnan Yılmaz, Türk düşünürü Yunus Emre’nin, yaşadığı bölge ve mezarının yeri üzerinden tartışmalarla gündemde olduğunu söyledi.

Yunus Emre’nin de 13 yy sonun da Hacıbektaş, Kırşehir, Aksaray ve Niğde muhitlerinde yaşadığı tartışmalara kapı kapatacak bir düzey aldığını belirten Yılmaz, “Yunus Emrenin “Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmaya başlayıp Moğol istilasının ağır zulmü altında Anadolu’da büyükküçük Türk Beylikleri‘nin 13. yüzyıl yarısından 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu’da Kırşehir’i de kapsayan “Karaman Bölgesi”nde doğdu ve yaşadı” Anadolu’da Türkçe eser yazma geleneğinin Kırşehir’in de içinde yer aldığı “Karaman Oğulları coğrafyasında” başladığına işaret eden Yılmaz,İbrahim Hakkı Konyalı’nın Tabduk Emre mezarının Aksaray civarında ki Tabduk Emre Köyü’nde olduğuna dair Osmanlı arşivlerinde belgeler yayınladığına da dikkat çekti.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok ile Kırşehir Belediye Başkanı Selahaatın Ekicioğlu ve çevre belediye başkanlarının halkın ve aydınların katılımıyla Yunus’un mezarının bulunduğu bölgeden Hacıbektaş’a ,Yunus un öküz sırtında alıç götürmesini sembolik olarak hatırlatan yürüyüşün çok önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, çok eski yıllarda Yunus’un mezarının bulunduğu bölge ile Hacıbektaş’a uzanan bir coğrafyadaki alanda milli park projesi çalışmaları olduğuna da işaret ederek böyle bir projenin hayata geçirilmesinin tarihsel önemine de dikkat çekti.

KIRŞEHİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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