TEMA'dan 'Seyfe çölleşmesin' çağrısı

– TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, bir grup gönüllü temsilciyle Kırşehir’de yer alan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde incelemelerde bulunarak, 'Seyfe Çölleşmesin' çağrısında bulundu.

'Su, doğaya aittir' sloganıyla çıkılan inceleme gezisinde konuşan Özer, “Seyfe Gölü, Türkiye’nin çok önemli sulak alanlarından birisi, Ramsar Sözleşmesinde yer alan ilk 300 sulak alan arasında. Sonrasında ise tabiatı koruma alanı ilan edilmiş” dedi. Seyfe Gölünü çok önemli göç yolları kavşağı olarak tanımlayan Özer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kuşlar Seyfe’ye Kafkaslar’dan, Avrupa üzerinden İstanbul’dan ve Balkanlardan geliyor. 250’den fazla kuş türünün Seyfe’de yaşadığı biliniyor. Bölge oldukça zengin bitki örtüsüne de sahip. Böylesi bir alan 25 yılda bilerek isteyerek ve planlanarak ne yazık ki yok edilmiş” ifadelerini kullandı. Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde yaşanan sorunların gündemde tutulması ve sorunlarla birlikte çözüm önerilerinin de paylaşılması Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner tarafından sıklıkla yapılıyor.

TEMA Vakfı Ankara Temsilciliğinin Kırşehir ziyareti, Seyfe Gölü Kuş Cennet’inde yapılan incelemenin ardından şehir merkezi gezisi ile sona erdi.

KIRŞEHİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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