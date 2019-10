KEA Hastanesinde 200. Bypass ameliyatı gerçekleşti

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi kliniğinde 200.’ü bypass ameliyatı başarıyla gerçekleşti.

Kırşehir’de 1 yıldır açık kalp ameliyatları, karotis endarterektomi, tamamen tıkalı periferik arter lezyonlarına yönelik her çeşit müdahaleler, toplardamar tıkanıklıkları gibi her türlü kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavileri başarıyla uygulanıyor.

Ahi Evran Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, yaptığı açıklamada; hastane de kalp nakli dışında her türlü erişkin kalp cerrahisi başarıyla yapıldığını söyledi. Klinikteki doktorlar hakkında bilgiler de veren Uyar, “Kliniğimizde şu anda; 1 Doçent, 2 a Dr. Öğr. Üyesi ve 1 uzman hekim hizmet veriyor. Açık kalp cerrahisi konusunda özel eğitimli ve tecrübeli 3 cerrahi hemşiremiz, 8 yoğun bakım ve 8 servis hemşiremiz mevcuttur. Hekim ve ekip arkadaşlarımızın ortak kanaati; hastanemizin kalp ve damar cerrahi kliniğinin çok iyi durumda olduğudur. Teknik alt yapı, fiziki ve personel donanımı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu alanda iyi bir ivme yakalamıştır”dedi.

Açık kalp cerrahisi alanında ölüm oranının yüzde 1’in altında olduğunu ifade eden Ahi Evran Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, açıklamasında;

“Hastanemizde, 200 açık kalp cerrahisi uygulanmıştır. Kliniğimizin açık kalp cerrahisindeki ölüm oranı yüzde 1’in altındadır. Bu oran tüm dünya standartlarının bile altında olup, ülkemizde açık kalp cerrahisi yapılan tüm merkezler içinde en iyi sonuçlar arasında sayılabilir. Hiç bir malzeme ve teknik alt yapı sorunumuz yoktur. Bugüne kadar hastanemizde 32 adet karotis arter endarterektomi (şah damarı) cerrahisi uygulanmıştır. Hiç bir hastamızda herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Bu ameliyatlar çok düşük maliyetle yapılıp hastalarımıza çok büyük faydalar vermektedir. Bu ameliyatlar özellikle felç (inme) geçirme riski altında olan hastalarda felç riskini hemen tamamen ortadan kaldırmaktadır”ifadelerini kullandı.

