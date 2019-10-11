Japonya Ankara Büyükelçisi, Akio Miyajima Kırşehir’de Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Büyükelçi Akio Miyajima kendisine Kırşehir Belediyesinde sorulan TSK’nın ‘Barış Pınarı Operasyonunu’ nasıl değerlendiriyorsunuz ? Sorusu sonrası, yaptığı açıklamada; “Japonya Hükümeti olarak Suriye konusu çözümü için güçlerle değil konuşarak Suriye’ye barış ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Öte yandan Türkiye’de oturduğum için Türklerin güvenliği konusunu biliyorum” dedi.

Büyükelçi Akio Miyajima, Kırşehir Belediyesinde yaptığı açıklamada, “Bu problemin çok karmaşık olduğunu biliyorum. En azından erken zamanlarda Suriye’ye barış getirileceğine ve Türkiye’nin komşu olan Suriye’ye barışı ve daha erken gelişinin ortaya çıkarılacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye’de ki sivil insanların zarar görmemeleri noktasında dikkat ettiğini de biliyorum”ifadelerini kullandı.

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir’de Vali İbrahim Akın’ı ziyaret ettikten sonra Kırşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nu ziyaret edip fikir alışverişinde bulundu.

KIRŞEHİR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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