Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

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– Kırşehir’in Kaman ilçesinde babaannesinin evinde oynarken üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Kaman ilçesine bağlı Kurancılı Kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seher ve İbrahim Pirihan’ın oğulları, babaannesinde oynarken henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerine televizyon düştü. Evde bulunanların yardımlarıyla Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Haydar Yusuf Pirihan (4), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haydar Yusuf Pirihan’ın, geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Kırşehir’de özel bir okulda anaokulu öğrencisi olan Pirihan’ın cenazesi ise Kurancılı Kasabasında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kasabada yaşanan olayı anlatan Pirihan’ın akrabası Murat Köse, “Ailesi, çalıştığı için çocuklarını babaannesine bırakmış. Babaannesine çizgi film izlemek istediğini söylemiş. Babaannesi çizgi filmi açtıktan sonra kahvaltı hazırlamaya gitmiş. Odadan gelen gürültü sesi ile evdekiler, televizyonun düştüğünü fark etmişler” dedi.

Kasabada yaşanan olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.

KIRŞEHİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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