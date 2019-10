Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk: “Operasyon bölgesinde TSK, sivillerin can güvenliği için de çalışmalar yürütüyor"

– Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, TSK tarafından yürütülen ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili açıklama yaptı.

Birlik Başkanı Öztürk, açıklamasında; “BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde 09.10.2019 tarihinde, insan haklarını hiçe sayan terör unsurlarına karşı ‘Barış Pınarı Harekâtı’ başlatılmış bulunmaktadır. Amaç; bu bölgeyi, PKK/PYD/YGP ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektedir. Bizler sivil toplum örgütleri olarak bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz” dedi.

Operasyon bölgesinde sivillerin can güvenliğinin TSK tarafından temin edildiğini ifade eden Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Hem vatandaşlarımızın, hem vatanlarından koparılan ve ülkemizde misafir olarak bağrımıza bastığımız kardeşlerimizin hem de operasyon bölgesinde yaşayan sivillerin temel hak ve hürriyetlerinin korunması adına yürütülen harekatta, güvenlik güçlerimizin ve onlarla birlikte mücadele eden müttefiklerinin muzaffer olacağına ilişkin temennimizi ifade ediyor ve bir insan hakları sorunu olan terörün tamamen yok edileceğine olan inancımızı belirtmek istiyoruz. Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu'da sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez.

Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir.”

