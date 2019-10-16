Kırşehir’de yapılan 5. Ahilik Sempozyumu son buldu

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan 5. Ahilik Sempozyumu sona erdi.

’Osmanlı Klasik Çağı Sonlarından Cumhuriyete Kadar Ahilik’ (16011923) temasıyla yapılan 5.Ahilik Sempozyumu sona erdi.

62 Bilim insanının katkı sağladığı sempozyumda 12 oturumda Ahilikle ilgili 45 farklı konu görüşüldü. Farklı oturumlarda Ahilerin, Finansmanla ilgili karşılaştıkları Hukuki Sorunlar ve Çözümleri, Fütüvvetnamelerle AhilikTarzı Esnaf Teşkilatlanması arasındaki ilişki, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Sermaye Kurumu Olarak Ahilik ve Bugüne Yansımaları, Osmanlı Döneminde Ankara'da Esnaflık ve Gayrimüslimlerin Meslek Grupları, 17. Yüzyıl Osmanlı Esnaf ve Loncalarıyla İlgili Şikayetlerde Mahkeme ile Divan’ın Karar Alma Süreçleri, Osmanlı Son Döneminde Esnaf Şikayetleri Üzerine Değerlendirme ve Osmanlı Şehir İdaresinde Esnaf Teşkilatı, bir Ahilik Geleneği olarak Debbağcılık ve Bilecik’teki Yansımaları, Eskişehir’in Asırlık Meslekleri ve Ahilik Kültürü, Arşiv Belgelerinde Ahilikten Esnaflığa, Bir Himaye Biçimi Olarak Ahilik ve Ahi Teşkilatının İdari Yapılanmasındaki Değişim konuları üzerine konuşmalar yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Gelecek yıl Ahiliğin, günümüze yansımalarının konuşacağını belirtti. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve KAEÜ'si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, sonuç bildirgesinde; ilk üç sempozyumun amacının Ahiliğin sistemli bir şekilde anlatılmasını ve bildirilerin tekrarlanmasını sağlayarak Ahiliğin tarihini ortaya koyduğunun altını çizdi. Rektör Yardımcısı Gökbel, gelecek yıl yapılacak sempozyumla da Ahiliğin günümüze yansımalarının bir çalıştay ve workshop şeklinde olacağını, kısa sürede bir komisyonun toplanıp bu konuda neler yapılacağına dair kararlar alınacağını söyledi.

KIRŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:12

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.