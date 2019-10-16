Kırşehir'de 51 acemi er için yemin töreni düzenlendi

Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde 51 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Kırşehir Jandarma Komutanlığına ilk katılan Jandarma Er Abdülaziz Çiftçi'ye hediye takdim edildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, jandarma teşkilatının, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her türlü tehdide ve terör unsurlarına karşı gece gündüz demeden mücadele verdiklerini söyledi.

Vali İbrahim Akın, "Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı amansız bir mücadele yürütülmektedir. En kısa sürede ordumuzun bu terör unsurlarını bertaraf edeceğine inancımız tamdır" dedi.

Askerlerin Jandarma Marşı seslendirmesinin ardından tören sona erdi.

KIRŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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