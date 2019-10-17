Kırşehir İl Genel Meclis Üyeleri, ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi

– Kırşehir İl Genel Meclisi, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek açıklamasında bulundu.

İl Genel Meclis Salonunda meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşen basın açıklamasında, “Karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir” denildi. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uzun yıllardır terör ve terör örgütleri ile mücadele edildiğinin belirtildiği açıklamada; “Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. Suriye'de, sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılmaktadır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir” ifadelerine yer verildi.

KIRŞEHİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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