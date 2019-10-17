Kırşehir Emniyeti, Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi

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Kırşehir Emniyeti, düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Van'dan İstanbul'a giden otomobili KırşehirKırıkkale kara yolu Karahıdır köyü kavşağında durdurdu. Otomobilde polisin yaptığı aramada Bizans dönemine ait olduğu öğrenilen küp ve 4 tabak ile 27 obje bulundu. Otomobil sürücüsü S.B., gözaltına alındı.

KIRŞEHİR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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