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Kırşehir Emniyeti, Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi

İHA

Kırşehir Emniyeti, düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kırşehir Emniyeti, Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi

Kırşehir Emniyeti, düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Van'dan İstanbul'a giden otomobili KırşehirKırıkkale kara yolu Karahıdır köyü kavşağında durdurdu. Otomobilde polisin yaptığı aramada Bizans dönemine ait olduğu öğrenilen küp ve 4 tabak ile 27 obje bulundu. Otomobil sürücüsü S.B., gözaltına alındı.

KIRŞEHİR

17 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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