Kırşehir’de Mevlid-i Nebi platformu toplantısı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2019 Yılı Mevlidi Nebi Haftasının temasının “Hz. Peygamber ve Aile” olarak belirlenmesinin ardından Kırşehir İl Müftülüğü bünyesinde sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla “Mevlidi Nebi Platformu” oluşturuldu.

Mevlidi Nebi Haftası'na yönelik il merkezi ve ilçelerde yapılacak programları belirlemek üzere İl Müftülüğünce toplantı düzenlendi. İl Müftüsü Mehmet Yaman, başkanlığında düzenlenen toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ahi Evran Üniversitesi rektör yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Gökbel, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, müftülük şube müdürleri ve Kırşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlidi Nebi Haftası'na yönelik yayımlanan genelge katılımcılarla paylaşıldı. İl Müftüsü Mehmet Yaman, “Diyanet İşleri Başkanlığımızca yurt genelinde kutlanacak Mevlidi Nebi programlarında bizlerde Kırşehir’de neler yapabiliriz? Bu haftayı en iyi nasıl değerlendirebiliriz? Diye istişare toplantısı düzenledik”dedi.

Toplantıya katılan stk temsilcileri ise kutlanacak Mevlidi Nebi haftası etkinlikleri ile alakalı düşüncelerini paylaştı.

KIRŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:09

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.