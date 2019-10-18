Matematiği sevdirecek projeye belediyeden destek

– Matematiği sevdirmek için başlatılan “Durakta Matematik” projesine Kırşehir Belediyesi destek sundu.

Cacabey Meydanında bulunan bir durakta gerçekleşen projenin uygulaması aşamasında matematiğin sevdirilmesi etkinliğine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’da katıldı.

Projenin Kırşehir’de uygulanmasını sağlayan matematik öğretmeni Ayşe Çetiner, matematiğin öğrenciler dışında da tanınması için “Durakta Matematik” projesi uygulaması başlattıklarını söyledi.

Mucur ilçe Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet İlkokulu matematik öğretmeni Çetiner, açıklamasında; “Proje ile matematiğin sadece öğrencilerin bilmesi gerekli bir ders olmadığı kanaatini göstermek istiyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Belediyeler destek sunuyor. Bu da bizim gelişme ve yapmak istediğimizin yayılmasını sağlıyor. Matematik 7’den 70’e herkese hitap eder. Matematiğe öğrencilerin de desteği ile dikkat çekmek istiyoruz”dedi.

Projenin tanıtım aşamasına katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise başlatılan projeye her türlü destek sunacaklarını belirtti.

KIRŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:26

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