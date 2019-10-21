TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. Hafta müsabakasında Kırşehir Belediyespor Ahi Stadında, Kardemir Karabükspor’u 30 yendi. Maç öncesi iki takım oyuncuları Barış Pınarı Harekatına destek olmak için asker selamı verdi. Kırşehir Belediye Spor taraftarı ise dev Türk Bayrağı açarak ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganı attı.



Stat: Ahi

Hakemler: Semih Kurt xxx, Gürcan Dönmez xxx, Birtan Yavuz xxx

Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi xx, Birol Parlak xx, Metin Aydın xx, İsmail Düzgün (dk.62 Ümit Karaal) xx İlker Sayan xx, Ahmet Karadayı xx, Serhat Mermer xx, Berkay Öztuvan (dk.77 Ahmet Mert Bayındır)xx, Volkan Geyikxx, Onur KarakabakXx, Yusuf Akbulut (83. Yaşar Çetin)xx,



Kardemir Karabükspor: Halit Tokurxx, Arda Belen xx, Tuğrul Yavaşçı xx,Emre Eser (dk.87 Melih Berat Arslan) xx, Toykan Topuz (dk.71 Ömer Çelik) xx, Fatih Tultak xx, Doğukan Sabih Toksöz (dk.42 Fatih Kızılay) xx Abdullah Sezgin xx, Cihan Aydın xx Berk Kervankıran xx Batuhan Kurt xx



Goller: Ahmet Karadayı (dk.15), İsmail Düzgün (dk.38), İlker Sayan (dk. 74), Kırşehir Belediyespor

Sarı Kartlar: Berk Kervankıran (dk.17), Arda Belen (dk.66), Tuğrul Yavaşçı (dk. 68), Batuhan Kurt (dk.71), Kardemir Karabükspor, Metin Aydın (dk.75), Kırşehir Belediyespor

KIRŞEHİR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

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