Barış Pınarı Harekatında yaralanan Kırşehirli asker, şehit oldu

Bilfiil nasıl yazılır? Bilfiil ne demek?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Hatay Hassa'da görevli iken Suriye sınır ötesi Barış Pınarı Harekatına katılan Coşkun, geçtiğimiz hafta yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Coşkun için ailesinin isteği üzerine Ankara'da yarın cenaze töreni yapılması bekleniyor.

KIRŞEHİR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.