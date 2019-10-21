Ahika, organizasyonunda fabrikatörler mesleki tecrübelerini anlattı

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), tarafından düzenlenen konferansta meslek temsilcileri öğrencilerle başarıya giden yolda hikayelerini paylaştı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konferansa Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, TSO Başkanı Mustafa Yılmaz, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Çemaş Döküm San. A.Ş. Genel Müdürü Kaan Özkan, Pegasus Havayolları Teknik Eğitim Müdürü Ergin Esi ve EğitimciYazar Ahmet Şerif İzgören deneyimlerini paylaştı.



023 Eğitim Vizyonu kapsamında kalkınma ajanslarının teması 'Mesleki ve Teknik Eğitim' olarak belirlendi. Bu kapsamda; mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması, mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının artırılması, yeni nesil müfredatların geliştirilmesi, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ile mesleki ve teknik eğitimde eğitimistihdamüretim ilişkisinin güçlendirilmesi gibi hedeflere ulaşma amaçlanıyor.

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın faaliyet alanında bulunan TR 71 Bölgesi illerinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) 2125 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere konferans programları, planlanıyor.

KIRŞEHİR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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