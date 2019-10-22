\u2013 K\u0131r\u015fehir\u2019de \u201cAnne S\u00fct\u00fcn\u00fcn Te\u015fviki ve Bebek Dostu Sa\u011fl\u0131k Kurulu\u015flar\u0131 Program\u0131\u201d \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonras\u0131nda e\u011fitim alan personele kat\u0131l\u0131m belgeleri verildi.Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve UNICEF i\u015fbirli\u011finde temel amac\u0131 emzirmenin korunmas\u0131, \u00f6zendirilmesi ve desteklenmesi olan \u201cAnne S\u00fct\u00fcn\u00fcn Te\u015fviki ve Bebek Dostu Sa\u011fl\u0131k Kurulu\u015flar\u0131 Program\u0131\u201d ile gebelik d\u00f6neminden ba\u015flanarak annelere ilk 6 ay sadece anne s\u00fct\u00fc verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 ya\u015f ve \u00f6tesine kadar devam ettirilmesi programlar\u0131 anlat\u0131lmakta. K\u0131r\u015fehir\u2019de sa\u011fl\u0131k personeline 151617 Ekim tarihlerinde verilen e\u011fitimler, tamamlanmas\u0131 sonras\u0131 \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fcm\u00fcz Op. Dr. Ali Bulut, Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Yunus Da\u011f ve \u00c7ocuk Ergen Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Birim Sorumlusu Dr. Deniz Torun e\u011fitim sertifikalar\u0131n\u0131 vererek e\u011fitimler hakk\u0131nda bilgi ald\u0131.