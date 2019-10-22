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Kırşehirli gazeteciden 30 yıllık siyasi arşivde unutulmayanlar gün yüzüne çıktı Gazeteci Güner, ...

İHA

Kırşehirli gazeteciden 30 yıllık siyasi arşivde unutulmayanlar gün yüzüne çıktı Gazeteci Güner, “Fotoğraf ve görüntülerle oluşturduğum 30 yıllık arşivim var”

Kırşehir’in en eski gazetecilerinden birisi ve ilk özel televizyonunun kurucularından Serdar Güner, fotoğraf ve video arşivini gün yüzüne çıkarttı.
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski Başbakan Bülent Ecevit ile evinde röportaj, Milliyetçi Hareket Partisi Eski Lideri Alparslan Türkeş’in Kırşehir ziyaretinde karşılanması gibi bir çok devlet adamıyla özel röportajlarda bulunmuş olan Güner, her şeyim Kırşehir’de oluşturduğum arşivim dediği alanı İHA’ya açtı.
Merhum eski Başbakan Bülent Ecevit’in evinde kendisini ağırladığını ifade eden Güner, “Siyasi Partilerin genel başkanlarıyla bir çok anımız oldu. Ecevit, Alparslan Türkeş, Turgut Özal’la bir çok kere bir arada olma imkanı yakaladım. Turgut Özal, 1983’lü yıllar partiler yeni kuruluyor. O dönem bir otelde konuşması var. Mikrofona vurdu ve ses olmadığını söyledi. Bende ‘Acele etme sende biraz bekle’ demiştim. O dönemlerde Turgut bey’in Başbakan ve Cumhurbaşkanı olacağını hayal bile edememiştik” dedi.
Oluşturduğu arşivini gün yüzüne çıkarmak istediğini de anlatan Güner, “3035 yıllık arşivin devamında da konser ve mitingler için ses sistemleri kurulumları yapıyoruz. Arşiv çalışmam devlet büyükleri ve sanatçılarla da ileriye dönük devam ediyor. Arşivlerimi ilerleyen dönemlerde de açığa çıkartmak istiyorum” diye konuştu.

Abdal kültürüne sahip çıkılmadı
Kırşehir’de abdal kültürüne sahip çıkılmadığını anlatan Güner, açıklamasında, “Muharrem Ertaş’a, Neşet Ertaş’a, Çekiç Ali’ye zamanında hiç kimse sahip çıkmadı. Neşet Ertaş hakka yürüdükten sonra devletin gündemine çok iyi oturduğunu gördüm. Oysa, daha önce sahip çıkılmalıydı. Merhumun cenazesinde yaklaşık 50 bin kişi vardı. Bu cenaze töreninin ses sistemlerinin de kurulumunu yaptım. Devlet büyüklerinin Kırşehir’de olması da benim unutamadığım anılarımdan bir tanesi oldu” ifadelerini kullandı.
Kırşehir’de, geçmişe dönük medya alanında araştırma yapmak isteyenlerin de kendisine geldiğini belirten Güner, 90’lı yıllarda şimdilerde ise memuriyet yapan ses sanatçılarına da arşivleriyle katkı sunuyor.

KIRŞEHİR

22 Ekim 2019 Salı

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