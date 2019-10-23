Tıp Fakültesinde, akademik yıl açılışı yapıldı Öğrenciler, beyaz önlüklerini düzenlenen törenle giydi

Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinde akademik yıl açılışı yapıldı.

Tıp Fakültesi öğrencileri, açılış töreninde beyaz önlük giydi. İnsana değer veren, ‘’Ahi Hekimler’’ yetiştirmeyi hedefleyen KAEÜ’si Tıp Fakültesi, 20192020 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Törenini gerçekleştirdi.

15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları ,Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut ve Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yetiş, akademik ve idari personel, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, “Mezun olduklarında çocuklarınızı iyi yetişmiş bir hekim olarak size teslim edeceğiz” dedi.

Gençlerin giydikleri beyaz önlükler gibi hayatlarında da beyaz bir sayfa açacaklarını belirten Rektör Karakaya, “Bir ömür boyu bu beyazlığa sahip çıkmalarını diliyorum. Akademik personeliyle, öğrencisiyle, binasıyla böylesine bir fakülteyi şehre ve üniversiteye kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. En belirgin özelliğimiz insanlığa hizmettir. Mesleki becerimizle insan biyolojisine hitap ederken kalbe değmeyi göz ardı etmememiz gerek”diye konuştu.

20192020 EğitimÖğretim Dönemi Tıp Fakültesi beyaz önlük giyme töreni öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından son buldu.

KIRŞEHİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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