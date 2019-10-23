Kırşehir’de 100 dönüm arazi küle döndü

Kırşehir’in Kaman ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm arazi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Müderris Mahallesi ile Yelek köyü arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazinin yandığını gören bölgedeki vatandaşlar, ilçe itfaiye ekiplerine haber verdi. Dağlık arazide meydana gelen yangına Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Kaman ilçe belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye birimi personeli bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 100 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis, geniş çaplı inceleme başlattı.

KIRŞEHİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:02

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.