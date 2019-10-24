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Kırşehir'de 'uçak kazası' tatbikatı

DHA

KIRŞEHİR'de, 4 ilden 60 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) katılımıyla yapılan uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

KIRŞEHİR'de, 4 ilden 60 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) katılımıyla yapılan uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Mucur ilçesi Köme mevkiinde dün akşam düzenlenen tatbikata Kırşehir, Ankara, Çorum ve Kastamonu'da görevlendirilen 60 kişilik UMKE ekibi katıldı. Senaryo gereği havada arızalanan uçak ormanlık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yeri ve çevresinde bulunan yaralıları kontrollü bir şekilde bölgeden alarak ambulanslara taşıdı. Senaryosuyla gerçeği aratmayan tatbikat, başarıyla tamamlandı.
'ZORUNLU EĞİTİM VE TATBİKAT'
Kırşehir UMKE ve Afet Birim Sorumlusu Fevzullah Çetin, "UMKE eğitim ve kamp tatbikatında gönüllü arkadaşlarımızla birlikte afetlere ve olağan dışı durumlara hazırlanmaktayız. Burada 60 UMKE gönüllümüz bulunmaktadır. 2 gece 3 gündüz olmak üzere zorunlu eğitim ve tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Tatbikatımız ormanlık alana düşen uçak kazasıydı. Etrafa saçılmış olan yaralıların triyajını yapan UMKE ekiplerimiz öncelik sıralamasına göre renklerle kodlandırılıp hızlı bir şekilde, yaralıları sabitleyip ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler" dedi.   

KIRŞEHİR

24 Ekim 2019 Perşembe

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