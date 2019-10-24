Kırşehir'de kaza 1 ölü 2 yaralı

Kırşehir'de yola çıkan ineğe çarpmamak için sürücünün yaptığı manevra kazaya neden oldu. Şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Akçakent ilçesine bağı Kösefakılı köyünde meydana gelen kazada yola çıkan ineğe çarpmamak 40 BF 460 plakalı otomobil sürücüsü R.Y. manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil şarampole devrildi. Devrilen otomobildeki R.Y., O.Y. ve H.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. H.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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