K\u0131r\u015fehir in Akp\u0131nar il\u00e7esi belediye ba\u015fkan\u0131 \u015e\u00fckr\u00fc Turgut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131 nedeniyle il\u00e7ede yer alan 2 okul \u00f6\u011frenci ve \u00f6\u011fretmenine An\u0131tkabir gezisi d\u00fczenledi.\u0130l\u00e7ede yer alan \u00e7ok programl\u0131 Anadolu Lisesi ve Akp\u0131nar \u0130mam Hatip Lisesi \u00f6\u011frenci ve \u00f6\u011fretmenlerinin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programda 154 \u00f6\u011frenci An\u0131tkabir i gezerek incelemelerde bulunup tarihi yolculuk yapacak.\u0130l\u00e7e Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u015e\u00fckr\u00fc Turgut, Tarihin bize y\u00fckledi\u011fi sorumluluk gere\u011fince \u00f6\u011frencilerimizin ge\u00e7mi\u015flerini bilmeleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan d\u00fczenledi\u011fimiz geziyi \u00f6nemsiyoruz. Gen\u00e7lerimizin de\u011ferlerini koruyacaklar\u0131na inanc\u0131m\u0131z tam. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n Cumhuriyetin ilan edildi\u011fi meclisi ve An\u0131tkabir i g\u00f6rmeleri de bu anlamda \u00f6nemli dedi.