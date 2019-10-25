İYİ Parti İl Başkanı Göçen: “İYİ Parti, kariyer planları ve küçük hesaplardan doğmamıştır”

– İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, partisinin 2. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; “İYİ Parti ajandalardan, kariyer planlarından ve küçük hesaplardan doğmamıştır”dedi.

Zorluklar aşılarak partinin kurulma kararının verildiğini ifade eden İl Başkanı Göçen, açıklamasında; “Zorlukları aşarak Genel Başkanımızın liderliğinde İYİ Parti’yi kurarak ne kadar isabetli bir karar verildiğini anlıyoruz. 2. yılımız hayırlı olsun, inşallah daha nice yılları hep birlikte güçlenerek, ülkemizin ve şehrimizin daha iyi olması için çalışarak ve başararak geçireceğiz.”

KIRŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:33

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