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İYİ Parti İl Başkanı Göçen: “İYİ Parti, kariyer planları ve küçük hesaplardan doğmamıştır”

İHA

– İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, partisinin 2. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; "İYİ Parti ajandalardan, kariyer planlarından ve küçük hesaplardan doğmamıştır"dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Göçen: “İYİ Parti, kariyer planları ve küçük hesaplardan doğmamıştır”

– İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, partisinin 2. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; “İYİ Parti ajandalardan, kariyer planlarından ve küçük hesaplardan doğmamıştır”dedi.
Zorluklar aşılarak partinin kurulma kararının verildiğini ifade eden İl Başkanı Göçen, açıklamasında; “Zorlukları aşarak Genel Başkanımızın liderliğinde İYİ Parti’yi kurarak ne kadar isabetli bir karar verildiğini anlıyoruz. 2. yılımız hayırlı olsun, inşallah daha nice yılları hep birlikte güçlenerek, ülkemizin ve şehrimizin daha iyi olması için çalışarak ve başararak geçireceğiz.”

KIRŞEHİR

25 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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