Kırşehir'de motosikletin deposunda 21 tarihi eser ele geçirildi

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan motosikletin depo bölümüne gizlenmiş farklı dönemlere ait 21 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulaması çalışmalarında, Mucur ilçesi Küçükköpekli Köyü yol ayrımında plakasız motosiklet şüphe üzerine durduruldu. M.K'nın motosikletinde yapılan aramada, depo bölümüne gizlenmiş farklı dönemlere ait 18 sikke, 2 heykel ve haç olmak üzere toplam 21 tarihi eser ele geçirildi. Bunun üzerine M.K. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



KIRŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:33

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