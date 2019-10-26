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Ülkü Aydın, memleketini anlatan ilk kitabını okurlarıyla buluşturdu

İHA

– Kırşehir'de ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlayan öğretmen Ülkü Aydın, 'Mavi Kahve' adlı ilk kitap çalışmasıyla okurlarının karşısına çıktı.

Ülkü Aydın, memleketini anlatan ilk kitabını okurlarıyla buluşturdu

– Kırşehir’de ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlayan öğretmen Ülkü Aydın, ‘Mavi Kahve’ adlı ilk kitap çalışmasıyla okurlarının karşısına çıktı.
Lisans eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliğinde tamamlayan Aydın, mezun olduğu Kırşehir Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesinde ilk görevine başladı. Aydın, hayatından edindiği tecrübe ve birikimleri ile memleketi Kırşehir’in tarihi ve kültürel birikimlerini ‘Mavi Kahve’ adlı kitapla anlattı.
Kadran Yayınlarından çıkan kitapta Aydın, Ceylan ile Aslan’ın hikayesinin yanı sıra, Ahi Evran’ın bir karakter ve hayata dokunuşunun öyküsünü anlatıyor.

KIRŞEHİR

26 Ekim 2019 Cumartesi

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