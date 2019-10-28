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Kırşehir Valisi İbrahim Akın: “Mustafa Kemal’in ‘En büyük eserim’ dediği ve emanet ettiği ...

İHA

– Vali İbrahim Akın, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim,' dediği ve milletimize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. Yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu büyük bayram hepimize kutlu olsun"dedi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın: “Mustafa Kemal’in ‘En büyük eserim’ dediği ve emanet ettiği Cumhuriyetin 96. Yılının heyecanını yaşıyoruz”

– Vali İbrahim Akın, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim,’ dediği ve milletimize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. Yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu büyük bayram hepimize kutlu olsun”dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı tarihsel süreci anlatan Vali Akın, açıklamasında;
“Paşa, önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, Amasya, Sivas ve Erzurum’dan çıkan kararlarla tüm vatan sathına yayılmıştır. Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmeyen ecdadımız İstiklal Harbi’nde de birlik ve beraberliğiyle düşmanı yenmeyi başarmış ve zaferin ardından yeni bir Türk devletinin temelleri atılmıştır. Cumhuriyet yönetimi ve onun hayatımızın her alanını kuşatan ilkeleri, milletimizin aydınlık bir geleceğe kavuşması ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş ve müreffeh bir devlet olarak yoluna devam etmesi için bizlere büyük bir ışık kaynağı olmuştur. Kurulduğu günden itibaren devletimiz, millet egemenliğini ve demokrasiyi esas alan yönetim anlayışı ile muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ulaşmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir. Nitekim bugün ülkemiz, köklü tarihi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgemizin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Ülkemizin ilerlemesini istemeyenlere ve her fırsatta birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara rağmen devletimiz belirlediği hedeflere ulaşmak için kutlu yürüyüşünü sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Cumhuriyetimizin 96. Yılını kutlamanın büyük coşkusunu yaşıyoruz”
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yılı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle dönemin türlü imkansızlıklarına rağmen inançla, inatla verilen zorlu mücadelelerin ardından tanıştığımız Cumhuriyet ve onun değerleri; bizleri özgürlükler ile adalet ile, demokrasi ile bütünleştiren bir köprü, çağdaş dünyaya açılan büyük bir kapı olmuştur”diye belirtti.
Cumhuriyetin ilan edilişinin 96. yıl dönümü nedeniyle STK temsilcileri, siyasi partiler, Kırşehir milletvekilleri de birer mesaj yayımlayarak kutlamada bulundu.

KIRŞEHİR

28 Ekim 2019 Pazartesi

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