Rektör Karakaya, Filistin’de 4. Uluslararası Tıp Bilimleri konferansına katıldı

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya 27 Ekim tarihinde Filistin’de düzenlenen 4. Uluslararası Tıp Bilimleri konferansına katıldı

Bilim dünyasına katkı sağlamayı amaç edinmiş ve bu yönde çalışmalarına devam eden KAEÜ’si, uluslararasılaşmada da faaliyetlerini sürdürüyor.

Filistin An Najah Ulusal Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin de ortaklığında 4. Uluslararası Tıp Bilimleri konferansı gerçekleştirildi.

Filistin An Najah Üniversitesinde başlayan konferansa Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve beraberindeki heyet ile birlikte katıldı.

“Temel ve Klinik Tıpta Gelişmeler” olarak belirlenen konferansta konuşan Rektör Karakaya, bilim dünyasına katkı sağlayacak bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını anlatarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin uluslararasılaşmada önemi yollar kat ettiğini söyledi.

