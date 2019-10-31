UNESCO, Kırşehir’i müzik alanında tanıdı Kırşehir Belediyesi projesi, UNESCO müzik şehirleri ağına girdi

Kırşehir Belediyesi tarafından adaylık başvurusu yapılan Kırşehir Kent Konseyi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir Valiliğince desteklenen UNECSO Müzik ağı adaylık başvurusu olumlu sonuçlanmasının ardından şehir’de bayram havası esti.

UNESCO Müzik ağında kesin listeye girilmesinin ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, başarılı yürütülen çalışmalar sonrası adaylığın kabul gördüğünü ve Kırşehir’i onurlandırdığını söyledi.

İzmir’de geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden bozlak ustası merhum Neşet Ertaş’ın amcasının oğlu Birol Ertaş, UNECSO Müzik ağı adaylık başvurusu olumlu sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Neşet Ertaş’ın bu başarıda emeğinin çok olduğunu söyledi.

Ertaş’ın Bağbaşı Mahallesinde bulunan mezarına giderek dua eden Birol Ertaş, “Kırşehir’in UNESCO müzik ağına girmesi büyük mutluluk duyduk. Onun sağlığında bu UNESCO müzik ağına girilmesini çok isterdim. Neşet Ertaş’la birlikte babası Muharrem Ertaş’ın da bu günleri görmesini çok isterdim. Kırşehir Belediyesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bizler bu kültürle yetiştik. Bizden sonra ki kuşağında bu kültürle yetişmesi için çalışıyoruz. UNESCO’nun bizden sonraki nesillere daha faydalı olacağını düşünüyorum”dedi.

Neşet Ertaş’ın akrabalarından ve abdal geleneğinin temsilcilerinden bir tanesi Dursun Uçar ise düşüncelerini şöyle anlattı;

“Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Şemsi Yastımanların yanında Neşet Ertaş son nesil olarak yer aldı. Bu kültürü yeni nesillere aktarmak bizim görevimiz. Evvelden gelen geleneğimiz saz çalıp türkü okumak. Kırşehirle birlikte türkülerimiz halka hitap ediyor. Düğün ve şenliklerimizde hep bu türküler var”ifadelerini kullandı.



Kent Konseyi Belediye’ye kültür devamlılığında tam destek sunuyor

UNESCO müzik ağına girilmesi noktasında belediye’nin paydaşlarından olan Kırşehir Kent konseyi de kültür devamlılığı için çalışmalara destek sunduğunu açıkladı.

Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, açıklamasında; “Geçtiğimiz Haziran ayı sonunda Kırşehir’in UNESCO müzik şehri olması için başvurumuzu yapmıştık. Başvuru Kırşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Kent Konseyi, Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir Valiliği ve diğer paydaşlarla destek olduk. Başvuru UNESCO merkezi Paris’te yapılan toplantıda kabul edildi. Kent Konseyi olarak bundan sonra da Kırşehir Belediyesne destek sunacağız. En önemli özellik ilk başvuru olması ve Türkiye’den müzik şehirleri ağına kabul edilen de ilk şehir olma özelliğini taşıyor”diye konuştu.

Proje başvuru formuna göre Kırşehir’in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı iz, yerel ve ulusal müzik ustaları belirtilmiş başvuru 30 Haziran 2019 tarihinde UNESCO’nun Paris’te bulunan ilgili birimlerine iletilmişti.

KIRŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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