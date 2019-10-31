Kırşehir Basın Konseyi, “Kırşehir müziği ile adından söz ettirecek”

Kırşehir Basın Konseyi (KBK) Yönetimi, UNESCO Müzik ağı adaylık başvurusunun olumlu sonuçlanması sonrası açıklamada bulundu.

KBK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Kırşehir'in 5 bin yıllık tarihi olduğunu ve müzik kültürünün de bir o kadar eskilere dayandığı belirtildi.

Kırşehir Basın Konseyi (KBK) tarafından yazılı yapılan açıklama şöyle;

“Halk ozanlarıyla dünyaya yayılan ve Neşet Ertaş'ın da beslendiği müzik kaynağı Kırşehir'in Abdal müziğinin UNESCO Şehirler Ağı'na müzik dalında alınması için başlatılan girişimin başarıyla tamamlanması ve bu girişimin UNESCO müzik ağı adaylık başvurusunun olumlu sonuçlanması bizi onurlandırmıştır.

Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre'den gelen, Aşık Mahsuni Şerif, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan ve Şemsi Yastıman'la devam eden ve en son Neşet Ertaş'la dünyaya yayılan müzik kültürünün UNESCO'ya yapılan başvuru sonrası müzik ağında kesin listeye girmesi şehrimizin tanıtımı açısından da son derece önemli bir adım olmuştur.

Şehrimizin kültürel, tanıtımında büyük katkı sağlanacağı gibi ulusal ve uluslararası düzeyde de şehrimiz anılacaktır. Alınan bu karar ile Abdal geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önü açılmış oldu”denildi.

KIRŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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