Eşi tarafından katledilen kadın, 2 çocuğuyla son yolculuğuna uğurlandı

Polis olmak isteyen kızı için özel parkur yaptırdı

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Avusturya'nın başkenti Viyana’da yaşayan ve kocası tarafından çocuklarıyla katledilen Kırşehirli kadın, 2 çocuğuyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Kocası tarafından katledilen kadın ve 2 çocuğu, Kırşehir'de Ali Çam Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına sevenleri tarafından uğurlandı.

İddiaya göre, Viyana’nın güneyindeki Baden bölgesinde bulunan Kottingbrunn kasabasında meydana gelen olayda, Tuğba A. boşanmak istediğini söyleyince eşi Samet A. (31) çılgına dönmüş, cani koca önce eşi Tuğba’yı (29) ve 2 yaşındaki kızı Tuana'yı bıçakla, 11 aylık oğlu Selman’ı ise boğarak katletmişti.

KIRŞEHİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:40

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