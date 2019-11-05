Kooperatifçilik eğitimleri Kırşehir’de başladı

– Kırşehir’de kadınlar, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek eğitim alacak.
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından Kooperatifçilik Eğitimi Programı, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Kadın Girişimciler İcra Komitesi işbirliğiyle 3 gün sürecek.
Eğitim programları Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde alanlarında uzman eğitimcilerin katılımlarıyla gerçekleşecek.
KIRŞEHİR
05 Kasım 2019 Salı
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