Vali Akın, vatandaşları halk gününde dinledi

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Vali İbrahim Akın, halk gününde vatandaşları dinledi.

Her ayın ilk Çarşamba gününde yapılan halk günü toplantısı,Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Akın, Valilikte düzenlenen toplantıda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinlendi. Vatandaşların sorunlarının imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları verdi.

Kasım ayı halk günü toplantısına Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.

KIRŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

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