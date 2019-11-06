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Ekicioğlu: "Koltuktan güç almak için değil, koltuğa güç vermek için geldik”

İHA

Ekicioğlu: "Koltuktan güç almak için değil, koltuğa güç vermek için geldik”

Kırşehir Basın Konseyi (KBK) Yönetim Kurulunun Emekçi Gazetecilerle düzenlediği kahvaltıda konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Kırşehir’de, Belediye başkanlığı makamını siyasi bir amaç için almadık. Ortak akılla şehri yönetmeye talip olduğumuzu söyledik ve halkta bizlere destek sundu. Şehirde yaptığımız her çalışmayı büyük bedellerle halka duyurmak yerine halkın içinde hizmetin görünmesini sağlıyoruz” dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu açıklamasında; "Kentte asfalt ve kilit parke çalışmaları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Daha güzel bir Kırşehir için elimizde ki imkanları en ekonomik şekilde kullanarak israftan uzak durarak, şehri daha yaşanabilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Şehrimizde ki sorunları bizzat yerinde inceleyerek, istişare ederek çözüme kavuşturuyoruz. Belediye olarak şehrin pek çok noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentin daha yaşanabilir olması için ekiplerimiz, her mahallede hizmetine devam ediyor” diye konuştu.
"Bizlerde bizlerden sonrakilere yaşanabilir ve her şeyiyle oturmuş bir belediye bırakmak için çalışmalar yürütüyoruz" Ekicioğlu, "Biz yönetime geldikten sonra hiç tavsif etmediğimiz şekilde sıkıştırmalarla karşılaşıyoruz. Fakat halkın bize verdiği güçle sorunların üzerine çözüm odaklı gidiyoruz. İnanıyoruz ki, koltuk sevdasından ziyade ortak akıl ve kurmaya çalıştığımız sistem galip gelecektir” dedi.

"Galip gelen takıma bilinçli protesto yapılıyor”
Kırşehir Belediyespor’un 2. Ligde üst üste kazandığı galibiyetler sonrası bazı taraftar gruplarının maç esnasında yaptığı protestoların takımı ve seyirciyi provoke etmek dışında hiçbir anlam taşımadığını anlatan Ekicioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"3. Ligden 2. Lige yükselen Kırşehir Belediyespor takımını bir önceki döneme göre daha uygun fiyatlar ve coşkulu oyuncularla bir takım kurduk. Kurduğumuz takım Ekicioğlu’nun değil, Kırşehir’in takımıdır. Hedefimiz takımı 1. Lige sezon sonunda şampiyon olarak çıkarmaktır. Şehirle bütünleşmiş bir takım oluşturma gayretini sürdürüyoruz. Bazı taraftar gruplarının galip gelen bir takımın eleştirisini anlamış değiliz. Bizler hiç kimseye prim vermeden yapıcı eleştirileri kendimize harita olarak alıyoruz. Siyasal ve gerçek dışı eleştiriler ise asla bizlerin çizgisini saptıramayacaktır.”

KIRŞEHİR

06 Kasım 2019 Çarşamba

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