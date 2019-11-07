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AK Parti eski merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş: “Kamu oyunda oluşturulan spekülasyonlar gerçek ...

İHA

– AK Parti'de olağan üstü kongre sürecinin başlamasıyla birlikte merkez ilçe başkanlığı görevini bırakan Bilgehan Altaş, Kırşehir basınıyla toplantıda buluştu.

AK Parti eski merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş: “Kamu oyunda oluşturulan spekülasyonlar gerçek dışı"

– AK Parti’de olağan üstü kongre sürecinin başlamasıyla birlikte merkez ilçe başkanlığı görevini bırakan Bilgehan Altaş, Kırşehir basınıyla toplantıda buluştu.
Kongre sürecinin başlamasıyla birlikte AK Parti Genel Merkezinin detaylı ve zaman alan bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Altaş, “İki ay önce düzenlediğim basın toplantısında olağan kongre sürecinin başlayacağını bu süreçte ilçe başkanlığı görevine talip olmayacağımı kamu oyuna açıklamıştım. 25 aydır şerefle yürütmüş olduğumuz Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinden, yönetimimiz ile birlikte davamızın sancaktarlığını ,yine en az bizim kadar çalışacak bir dava arkadaşımız ve ekibine teslim etmek üzere, ayrıldık”dedi.
14 Ağustos 2001’de hiçbir dünyevi menfaat gütmeden, bu coğrafyada yaşayan ümmet için bir umut ışığı olarak AK Parti, kuruldu diyen eski merkez ilçe başkanı Altaş, açıklamasında; “17 yıl önce başlayan iktidarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. Bizim partimizin daha uzun süreler milletimize hizmet edeceğine dair inancımız tamdır.
Benim bu davaya katılmam Haziran 2001 tarihinde parti kurulmazdan önce hazırlık safhasında Genel Başkanımız,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucu il başkanlığı için görüşmek üzere birkaç arkadaşımızla çağırması ile başladı. Bu süreçte 3 kez daha Genel merkeze İl başkanlığı için görüşmelere davet edildim. 2015 yılı başında yapılan kongrede İl Başkan yardımcısı olarak teşkilat görevine başladım. Yaklaşık 2,5 yıl çalıştıktan sonra yeniden il başkanı adayı olarak layık görülerek il başkan adayı olarak genel merkeze davet edildim” ifadelerini kullandı.
Görevden ayrılışının sosyal medya hesaplarında aksettirildiği gibi memnuniyetsizlik olmadığını belirten Altaş, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Sosyal medya ve bazı basın organlarında yazıldığı ve zannedildiği gibi bir memnuniyetsizlik söz konusu değil. Merkez ilçe ve Boztepe İlçe teşkilatının önümüzdeki dönemde ilçe başkanı olarak talebinin olmaması ,Akpınar ilçe başkanımızın da partimizin tüzüğü gereği 3 dönem kuralı nedeni ile görevlerini bıraktı. Spekülasyonlar gerçek dışıdır.
Ak Parti de davaya kendini adamış her bir bireyinde bildiği gibi verilen makamların asla önemi olmamıştır. Bizim davamız da bir mahalle Başkanı ile İl başkanı arasında hiçbir makam farkı yoktur. Özellikle belirtmek isterim ki, şahsım ve yönetimim hakkında ortaya atılan hiçbir iddiada gerçeği yansıtmamaktadır.”

KIRŞEHİR

07 Kasım 2019 Perşembe

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