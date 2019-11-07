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Kırşehir'de 'bilgi okur yazarlığı' çalıştayı düzenleniyor

İHA

Kırşehir'de 'bilgi okur yazarlığı' çalıştayı düzenleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ kapsamında öğretmenkütüphaneci ve okulkütüphane iş birliği ile yarınlara nasıl hazırlanmamız gerektiğini ortaya koymak amacıyla 'Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı' düzenleniyor.
Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayına; Vali İbrahim Akın, Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, ilgili kurum temsilcileri, akademisyenler, kütüphaneciler ve uzmanlar katıldı.
Vali İbrahim Akın, çalıştayın açılış programında yaptığı konuşmasında, “Bilinen tarihiyle 5 bin yıllık bir geçmişi olan, bu süre içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kırşehir’de değerli şahsiyetler yetişmiştir. Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebalı, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evranı Veli, büyük düşünür ve fikir adamı Hacı Bektaşı Veli, gönül insanı Yunus Emre, Gök Bilim Medresesinin kurucusu, astronomi alanında eğitim vermeyi ilke edinen ve bu anlamda bir medrese kuran Cacabey bu topraklarda yetişen değerli şahsiyetlerdendir"dedi.

Kırşehir'in önemli değerler yetiştirdiğini de ifade eden Vali Akın, açıklamasında; "Arapça ve Farsçanın yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde öz Türkçe eserler yazan Aşıkpaşa, bir başka önemli değer olan Ahmedi Gül Şehri de bu topraklarda yaşamış değerlerdir. Kırşehir esasında bir tarih ve kültür şehridir. Milletin yaşayışına yön vermiş, katkıda bulunmuş önemli şehirlerden bir tanesidir. Kırşehir, bozlak kültürü açısından da önemli değerleri yetiştirmiştir. Bozkırın Tezenesi Saz ve Söz Ustası Merhum Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş, Şemsi Yastıman, Çekiç Ali, Hacı Taşan gibi bu topluma önemli ve unutulmaz eserler bırakmış ozanlarımız da yine bu toprakların yetiştirdiği önemli değerlerimizdir. İşte bu insanların bıraktığı miras sayesinde Kırşehir’in müzik şehri olarak tescil edilmesi için UNESCO’ya başvurmuştuk. Bu başvurumuz olumlu sonuçlandı ve Kırşehir UNESCO tarafından Şehirler Ağı’na müzik alanında giren ilk şehir oldu" ifadelerini kullandı.
Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ise konuşmasında, “Kitap, kütüphane ve okul işbirliğinin daha da pekişmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Doğru ve gerçek bilgiyi bulmaya çalışıyoruz. Geleceğe dönük olarak en azından üzerinde yürünebilecek bir patika oluşturabilirsek çalıştay başarılı olacaktır. Bu çalıştayın sonucunda da bir kitap oluşturulacaktır. Amacımız, son dönemlerde yaptığımız çalıştaylardan edindiğimiz tecrübeyi mümkün olduğu kadar paylaşıp ülkemizin geleceğine yönelik olarak enformatik çöplükten daha hızlı bir şekilde kurtulabilmek adına kütüphanelerimizi daha işlek hale getirmek, kütüphanecilerimizi de halkla, okullarla daha fazla işbirliği yapar hale getirmektir"dedi.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu ile Çankaya Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu’nun açılış sunumlarını yaptıkları çalıştay, 2 gün boyunca devam edecek.

KIRŞEHİR

07 Kasım 2019 Perşembe

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