Kırşehir’de su ve ulaşım hizmetlerine zam yok

– Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, şehirde su ve ulaşım hizmetlerine yeni dönemde zam yapılmayacağını duyurdu.

Kasım ayı belediye meclisi toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Su ve ulaşım hizmetlerine yüzde 15 oranında zam yapıp sonradan da indirim yapmak istemiyoruz. Mahalli İdarelere Seçimleri öncesinde de kampanyamızda zam olmayacağını söylemiştik. Zam yapmayacağız. Vatandaş zor durumda bu nedenle de zam kararı almıyoruz”dedi.

KBK’nın çabası sonuç verdi Kırşehir Basın Müzesi kuruluyor

Kırşehir Basın Konseyi’nin girişimleri sonrasında ‘Basın Müzesi’ kurulması kararı belediye meclisine sunuldu.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, tarafından müzenin kurulması kararı meclise sunuldu. Mecliste gurubu bulunan partilerin oy birliği ile onayladığı kararla Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde basın müzesi kurulması kararı alındı.

KIRŞEHİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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