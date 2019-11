Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinden birliktelik mesajı

– Kırşehir’de Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya gelerek, birliktelik mesajı verdi.

Dernek binasında konuşan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, “3’ü öğretmen, 22'si polis ve 167'si de asker olmak üzere toplam 192 şehit vermis bir şehrin derneğinde 92 ailenin hepsiyle beraber çalışmalar yürütüyoruz”dedi.

2 yılda Kırşehir’de Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin faaliyetlerini de anlatan Başkan Kılıçaslan, açıklamasında; “Acılarımızı, dostluklarımızı paylaşıyoruz. Etkinliklerimizi Dernek yönetimimiz ve aileler olarak birlikte organize etmeye çalışıyoruz. Son 2 yıl içerisinde yaptığımız faaliyetlerde; 192 şehidimizin her biri adına diktiğimiz ağaçlarla bir şehitlik ormanı oluşturduk.

Zeytin Dalı harekatında Mehmetçiklerimize destek olmak için şehit ailelerimizle Hatay iline gittik

Şehit Ailelerimizle, Şehitlerimizin manevi ocağı Çanakkale ilimize 2 gezi düzenledik. Şehit ailelerimizi Niğde Şehit aileleri ile buluşturduk. Ampute Milli Futbol takımını şehit ailelerimizle buluşturduk

Fotoğraf sergileri açtık. Sevgi Evleri ve huzurevlerine ziyaretler gerçekleştirdik. Toplu sinema etkinliği, şiir ve müzik dinletisi,tiyatro gösterileri yapılmasını sağladık. Ramazan aylarında iftar programı düzenledik. Şehit ailelerimizle birlikte piknik yaptık. Derneğimize profesyonel fotoğraf makinası aldık. Şehitlerimizin halıya dokunmuş fotoğraflarını şehit ailelerimizi ziyaret ederek hediye ettik.Her ay ise düzenli olarak şehit ailelerimizle birlikte derneğimizde şehitlerimiz için Mevlit ve Kur'an okuma etkinliği düzenleniyoruz” diye konuştu.

Kırşehir’de dernek çatısı altında AB projelerinin de aralıksız sürdürüleceğini ifade eden Başkan Kılıçaslan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“İçişleri Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi' ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Şehit Aileleri Evlatlarının İzinde Projesi' ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Projelerimizin dışında dernek olarak şehit ailelerimizin her türlü sıkıntısına çözüm bulmak için uğraş veriyoruz. Bu kapsamda belediyemizle ve resmi kurumlarımızla irtibatımızı sürdürüyoruz. Bu zamana kadar arsa almayan 22 ailemiz için arsa talebinde bulunduk. Şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması için sokak isimlerindeki değişimler konusunda temaslarımız sürüyor. Şehitliğimizin bakım, onarım işleri ve mescit, lavabo gibi ihtiyaçlarının bir an önce inşa edilmesi hususunda da görüşmeler yapıyoruz.

Derneğimiz yaptığı faaliyet ve projelerde her zaman kamuoyuna ve üyelerine karşı şeffaf olmuştur” diye belirtti.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2018 yılı bütçesi geliri 36 bin 89 lira gideri 24 bin 88 lira iken 2019 yılı geliri 2018 yılından kalan para ile birlikte 22 bin 601 lira iken gider 10 bin 784 lira olarak kamu oyuna duyuruldu.

