Şarjmatik görünümlü kumar makinesine el konuldu

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KIRŞEHİR'in Kaman ilçesi Savcılı Büyükoba köyündeki kahvede, şarjmatik görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savcılı Büyükoba köyündeki kahvede bulunan şarjmatik cihazından şüphelendi. Üst kısmında büyük ekran bulunan cihazı inceleyen ekipler, bunun 'slot' kumar makinesi olduğunu belirledi. Üzerinde teknik değişiklikler yapılarak, kumar makinesine dönüştürülen cihaza el konulurken, kumar oynattığı iddia edilen kahvehane sahileri O.E. ve F.E. hakkında yasal işlem yapıldı.



KIRŞEHİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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