Kırşehir'de sürücülerden Ata'ya saygı

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MUSTAFA Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kırşehir kent girişinde bulunan dev Atatürk portresi önünde duran sürücüler, saat 09.05'te siren sesi eşliğinde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Kırşehir'de anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte sirenler çaldı. Kentin girişinde Kayseri-Kırşehir yolu üzerinde bulunan dev Atatürk portresi önünde duran sürücüler ve vatandaşlar, araçlarından inip siren sesi eşliğinde Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Çevrede bulunan vatandaşlar da aynı şekilde saygı duruşuna geçti. Sürücüler, 2 dakikalık saygı duruşunun ardından yola devam etti.



KIRŞEHİR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:49

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