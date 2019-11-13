Kırşehir'de Japon bahçesi, doğal güzelliğiyle büyülüyor

Farkı renklere bürünen ağaçlardan kartpostallık fotoğraflar sunan Japon bahçesi, doğal güzelliğiyle büyülüyor.

Kaman ilçesinde yer alan Japon bahçesi, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. Japon arkeologların Japonya'dan getirdikleri bitkiler Kırşehir'de oluşturulan doğa manzarasına güzellik kattı. Sonbaharın gelişiyle yemyeşil tabiatın sarı ve turuncu gibi çeşitli renklere dönüştüğü Japon bahçesinde, bazı ağaçlar yeşil yapraklarını korurken bazıları ise sarı, turuncu ve mor yapraklarıyla eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ağaçlardan dökülen yapraklar da bahçeye güzellik katıyor. Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede, mini bir çağlayan ile çok sayıda bodur bitki, ağaç ve gölet yer alıyor. Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından ‘En İyi Yeşil Tasarım' ödülü alan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bölgeye kurulan bahçe, müze ve enstitü Kaman ilçesine 7 kilometre uzaklıkta ve Japonya Dış İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen 'Kalehöyük Arkeoloji Müzesi' ve Japon bahçesi, bu yıl yerli ve yabancı yaklaşık 125 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturmak amacıyla oluşturulan bahçe her mevsim ayrı bir güzellik kazanıyor. Bahçede toplamda 3 bin büyük,14 bin de bodur ağaç bulunmakta.

Bölgeye doğa fotoğrafçısı olarak gelen Fatih Korcan Kozan, "Hep merak ederiz. Anadolumuzun tam göbeğinde bir Kırşehir var. Şehrin içerisinde cevizi ile meşhur Kaman ilçesi var. Doğa fotoğrafçıları için de pek çok alan var. Bir yıl dört mevsim ama biz fotoğrafçılar '3 mevsimdir birisi sanat eseri' deriz. Japon bahçesi de fotoğrafçılık anlamında bizi taçlandırmaktadır" dedi. Bölgeyi gezmeye gelen yabancı ve yerli turistler ise bölgenin özellikle son baharda harika olduğunu ve güzelliklerle dolu olduğunu ifade etti.

KIRŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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