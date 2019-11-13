Gölette erkek cesedi bulundu

Kırşehir'de gölette bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Güzler Evcil Hayvan Parkı yakınlarında bir gölette suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği ve cesedin Ö.K.'ye (65) ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıbba gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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