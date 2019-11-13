Gölette erkek cesedi bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gölette erkek cesedi bulundu

İHA

Kırşehir'de gölette bir erkek cesedi bulundu.

Kırşehir'de gölette bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Güzler Evcil Hayvan Parkı yakınlarında bir gölette suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği ve cesedin Ö.K.'ye (65) ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıbba gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mevlid-i Nebi Haftasında İl Müftülüğünce “Peygamberimiz ve Aile” temalı konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Mevlid-i Nebi Haftasında İl Müftülüğünce ...
Kırşehir'de Japon bahçesi, doğal güzelliğiyle büyülüyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de Japon bahçesi, doğal güzelliğiyle ...
Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk: “Bu bütçe memurun bütçesi değil”
YEREL HABERLER Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk: “Bu ...
Bakkallar Odası Başkanı Zobu, “Kaçak tütün pazarda satılıyor”
YEREL HABERLER Bakkallar Odası Başkanı Zobu, “Kaçak tütün pazarda ...
Belediye başkanı sigara izmariti ve çöp topladı
YEREL HABERLER Belediye başkanı sigara izmariti ve çöp topladı
KAEÜ’si Tıp Fakültesinde ‘Tıp Bilimleri’ seminerleri başladı
YEREL HABERLER KAEÜ’si Tıp Fakültesinde ‘Tıp Bilimleri’ seminerleri ...
Kırşehirli gazeteci Demirbaş, 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına katıldı
YEREL HABERLER Kırşehirli gazeteci Demirbaş, 9. Uluslararası ...
Kırşehir'de 50 bin 600 fidanı toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kırşehir'de 50 bin 600 fidanı toprakla buluştu
Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "38 noktada 75 bin fidan toprakla buluştu"
YEREL HABERLER Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "38 noktada 75 bin ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X