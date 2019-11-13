Kırşehir´de gölette erkek cesedi bulundu

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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- KIRŞEHİR´de Güzler Sulama Gölet´inde erkek cesedi bulundu.

Merkez Kuşdili Mahallesi Güzler Sulama Göletinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler cansız bir şekilde suda yatan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybeden kişinin Ömer Karakaş (65) olduğu belirlendi. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Karakaş´ın cenazesi otopsisi yapılmak Ankara Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



KIRŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:39

YATSI 18:58

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