Bozlak şehrinde ilk saz yapım atölyesi açıldı Saz yapım ustası Levent İnce: “Kırşehir, Türkiye’nin türkü fabrikası”

1 milyar dolarlık et

– Muharrem ve Neşet Ertaş’ın memleketi Kırşehir’de ilk saz yapım atölyesi açıldı.

Saz yapımının yanı sıra tamir ve bakımlarını da yapan Levent İnce, “Saz yapımı ve tamirini öğrenmek isteyen herkese kapım açık. Kırşehir dışında da sırf memleketimden dolayı saz yaptırdılar. Bağlama, saz, türkü, bozlak denildiği zaman Neşet Ertaş ve Kırşehir akla geliyor” dedi.

Abdal kültürünün yoğun yaşandığı ve Ertaş’ın temsilcilerinin de Kırşehir’de hayatını sürdürdüğünü ifade eden İnce, “Abdal kültürü var ama maalesef bugüne kadar bu şehirde saz yapımı ve tamir atölyeleri açısından ciddi bir girişim olmamış. İnşallah UNESCO Şehirler Müzik Ağı ile birlikte gelişim ve girişim süreçleri artar. Atölyeler çoğalır ve bu işlerle uğraşan insan sayıları da artış gösterir. Türkiye’de her bölgeye Kırşehir’den saz yapılır ve gönderilir” diye konuştu.



"Kırşehir, Kırşehir dışında saz ve bağlaması ile ünlü"

Şehrin temel dinamiklerini oluşturan kültürün şehir dışında daha fazla bilindiğini anlatan saz yapım ustası Levent İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kırşehir, Kırşehir’in dışında her yerde bağlamasıyla, sazıyla, Neşet Ertaş’ıyla, bozlağıyla tanınır. Nereye gitsek Kırşehirliyiz dediğimizde ‘O, sen güzel saz çalıyorsun’ diye tepki gösterirler. Ama Kırşehir’de beklenen düzeyde tamir ve saz yapım atölyeleri yok. Bu şehirde daha çok atölye olsun. Atölyelerle birlikte sazcılar sokağı ya da sazcılar çarşısı gibi bir alan olsun isteriz şehirde. Kırşehir, türküler fabrikası ülkenin.”

Akrabalarının kullandığı kemanı tamire getiren ve saz yapımı eğitimi alan Kemancı Mustafa Altaş’ın oğlu Süleyman Altaş ise, tamir atölyesinde giderek tamir öğrendiğini ve istediği her şeyi yaptığını söyledi.



UNECSO ile şehirde müzik alanında beklenti artış gösterdi

UNESCO’nun Kırşehir'i müzik alanında tanıması süreci, Kırşehir Belediyesinin 30 Haziran 2019 tarihinde yaptığı başvuru ile başladı. Kırşehir Belediyesi tarafından Kırşehir Kent Konseyi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir Valiliğinin de desteğiyle yapılan UNECSO Müzik Ağı adaylık başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından şehirde bayram havası yaşanıyor. UNESCO Müzik Ağı'nda kesin listeye girilmesinin ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, başarılı yürütülen çalışmalar sonrası adaylığın kabul gördüğünü ve Kırşehir'i onurlandırdığını söylemişti. Kırşehirliler, merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabrini de ziyaret edip dualar ediyor.

KIRŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:37

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.