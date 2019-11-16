Kırşehir’de trafik kazası 1 yaralı

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Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 uzman çavuş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan Ö.G., iznini memleketi Kayseri'de geçirmek üzere birliğinden ayrıldı. Ö.G.'nin kullandığı 34 YA 5984 plakalı otomobil, Kırşehir'in Kaman ilçesi Kurancılı köyü kavşağında şarampole devrildi. Yaralanan Ö.G., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KIRŞEHİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:33

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AKŞAM 17:36

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