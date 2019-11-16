Otomobil şarampole yuvarlandı, uzman çavuş yaralandı

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KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Ömer Güneş, yaralandı.

Kaza, Kurancılı köyü mevkiinde meydana geldi. Uzman Çavuş Ömer Güneş yönetimindeki 38 YA 5984 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü Güneş, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İzin için memleketi Kayseri'ye giden Bartın İl Jandarma Komutanlığı´nda görevli Uzman Çavuş Ömer Güneş, hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KIRŞEHİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

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